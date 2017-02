POL-UL: (GP) Waldhausen - Auto prallt gegen Baum / Ein 47-Jähriger zog sich am Dienstag bei einem Unfall bei Waldhausen lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ulm (ots) - Der Fahrer kam kurz vor 20 Uhr aus Richtung Steinenkirch. Er fuhr einen Verbindungsweg in Richtung Waldhausen entlang. In einem Wald verlor er die Kontrolle über sein Mercedes. Das Auto geriet auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern. Es prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Ärzte versorgten den Mann umgehend: Er befand sich am Mittwoch außer Lebensgefahr. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Ein Abschleppdienst holte den Mercedes. Die Feuerwehr und die Bergwacht waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei sperrte während der Bergung den Verbindungsweg mit Hilfe der Gemeinde Böhmenkirch ab.

Hinweis der Polizei: Bei den kalten Temperaturen gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Vermeiden Sie ruckartige Lenk- und abrupte Bremsmanöver. Besondere Aufmerksamkeit ist in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise Waldgebieten geboten. Dort können sich Eis und Schnee länger halten.

