POL-UL: (BC) Ummendorf - 74-Jähriger büßt Führerschein ein - Eine Zeugin hat am Montag in Ummendorf eine gefährliche Promillefahrt beendet.

Ulm (ots) - Ein stark betrunkener Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Auto auf einen Kundenparkplatz gefahren. Die Frau nahm dem 74-Jährigen die Autoschlüssel ab und verständigte die Polizei. Die nahm den Mann zu einem Alkoholtest und anschließend zur Blutentnahme mit. Er wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Alkohol ist häufig die Ursache schwerer Verkehrsunfälle. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei alkoholbedingten Unfällen neben der Bestrafung auch der Versicherungsschutz in Gefahr ist. Die Wiedererlangung der wegen Alkohol entzogenen Fahrerlaubnis ist mit hohem Kostenaufwand verbunden und ist nicht immer erfolgreich. Die Polizei intensiviert in der Faschingszeit ihre Alkoholkontrollen.

