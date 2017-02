POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Frontalzusammenstoß auf B466 / Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall am Dienstag bei Bad Überkingen.

Ulm (ots) - Kurz vor 17 Uhr krachten zwischen Bad Überkingen und Hausen zwei Autos frontal zusammen. Ein drittes fuhr auf. Eine 56-Jährige und einen 32-Jähriger befreite die Feuerwehr aus ihren Autos. Ein Rettungsdienst brachte beide schwer verletzt in eine Klinik. Der dritte Fahrer im Alter von 42 wurde leicht verletzt. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen nach etwa 40.000 Euro. Die Bundesstraße war in der Zeit zwischen 17 Uhr und 21:45 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen. Sie werden gebeten sich unter 07335/96260 an die Polizei Mühlhausen zu wenden.

++++0187521

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

