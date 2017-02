POL-UL: (GP) Geislingen - Ehepaar stirbt bei Hausbrand

Ulm (ots) - Ein Ehepaar im Alter von 62 und 63 Jahren ist bei einem Hausbrand am Montagmorgen verstorben. Kurz nach 06.00 Uhr hatte ein Autofahrer bemerkt, dass Rauch aus dem Dachstock des Einfamilienhauses in der Schlosshalde drang. Er informierte die Feuerwehr und weckte die Nachbarn. Die Feuerwehr rückte mit über 50 Mann, die SEG (Schnelleinsatzgruppe des DRK) mit 12, zu dem am Hang gelegenen Haus aus. Die Feuerwehr Geislingen konnte das allein im Haus lebende Ehepaar nur tot bergen. Der Brand, der nach ersten Ermittlungen im Keller ausgebrochen war, richtete an dem älteren Haus einen Schaden von rund 170.000 Euro an. Es ist nicht mehr bewohnbar. Oberbürgermeister Frank Dehmer verschaffte sich persönlich ein Bild von der Unglücksstelle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar. Kriminaltechniker haben die Spurensuche am Brandort aufgenommen. Die Straße von Geislingen nach Weiler war während der Löscharbeiten gesperrt. Ab 08.30 Uhr konnte der Verkehr wieder einspurig erfolgen.

