POL-UL: (GP) Süßen - Drei Verletzte bei Unfall / Ein Fahranfänger prallte am Montag in Süßen in den Gegenverkehr.

Ulm (ots) - Der 17-Jähre befuhr gegen 13.30 Uhr die Heidenheimer Straße. Mit im Auto saß sein Vater und sein Bruder. Beim Abbiegen in die Barbarossastraße übersah der Fahranfänger einen 68-Jährigen. Der kam ihm mit einem Mercedes entgegen. Die beiden Autos krachten zusammen. Der 17-Jährige und die beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die Familie in eine Klinik. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt. Den 17-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln im Straßenverkehr mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Insbesondere an Kreuzungen lauern viele Gefahren. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de und in Broschüren bei jeder Polizeidienststelle im Land.

++++0178860

