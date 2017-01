POL-UL: (BC) Biberach/Bad Buchau - STOP der Unfallflucht - Die Polizei sucht Hinweise zu drei unbekannten Unfallverursachern.

Ulm (ots) - In Biberach wurden dieser Tage ein BMW und ein VW-Bus angefahren. Der Schaden beträgt zusammen etwa 2000 Euro. Der BMW parkte auf einem Kundenparkplatz in den Oberen Stegwiesen. Der VW-Bus auf einem Firmenparkplatz in der Birkendorfer Straße. In Bad Buchau rammte ein Lastwagen beim Rückwärtsfahren eine Straßenlaterne. Vom Fahrzeug blieben blaue Lackantragungen zurück. Der Unfall ist in der Zeit zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen passiert.

