POL-UL: (GP) Geislingen - Mit Bären auf der Flucht / In einer Geislinger Schule war in der Nacht zum Dienstag ein Einbrecher.

Ulm (ots) - Wie der Dieb in das Gebäude in der Eberhardstraße gelangte, muss die Polizei noch feststellen. Im Inneren brach er eine Bürotür auf. So gelangte er in mehrere Räume. Er öffnete gewaltsam das Mobiliar. Hier fielen ihm zwei Kassetten ohne Geld in die Hände. Daneben fand er etwas Münzgeld. An einem Automaten scheiterte der Unbekannte. Was er nicht verschmähte war ein Glas mit Gummibärchen. Die nahm er auf der Flucht mit. Jetzt ermittelt das Polizeirevier Geislingen (Tel. 07331/93270) und sucht den Täter. Die Ermittler warnen davor, über Nacht oder freie Tage in Büros und Geschäftsräumen Geld zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen.

