POL-UL: (GP) Rechberghausen / Wäschenbeuren - Navi ausgebaut - Zeugen gesucht

Ulm (ots) - In der Nacht auf Dienstag wurden in Wäschenbeuren und Rechberghausen insgesamt acht BMWs aufgebrochen und die Lenkräder und Navigationsgeräte ausgebaut. Ein BMW war am Ortsende nach Lorch in den Welkartwiesen in Wäschenbeuren geparkt, die sieben anderen im Wohngebiet "Am Berg" am Ortseingang von Rechberghausen aus Wangen her kommend. Die Diebe hatten in der Zeit zwischen Montag 22 Uhr und Dienstmorgen gegen 05.00 Uhr zugeschlagen. Durch den Aufbruch und den Diebstahl entstand ein Gesamtschaden von mindestens 50.000 Euro. Wer in der Nacht auf Dienstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, sollte sich die bitte an die Polizei in Uhingen wenden. Telefon 07161/93810.

