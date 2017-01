POL-UL: (HDH) Steinheim - Brandmelder erfüllt seinen Zweck / Kaum Schaden entstand am frühen Dienstag in einer Firma in Steinheim am Albuch.

Ulm (ots) - Vom Brandmelder alarmiert rückte die Feuerwehr gegen 3.30 Uhr aus. In der Siemensstraße hatte die Technik einen Brand gemeldet. Tatsächlich brannte es dort in der Absauganlage einer Firma. Dank des Melders gelang es der Feuerwehr, die Flammen schnell zu löschen. So entstand nach einer ersten Einschätzung lediglich geringer Schaden. Offenbar hatte sich in der Anlage Metallstaub entzündet. Wie es dazu kam, muss jetzt die Polizei noch ermitteln.

