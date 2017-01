POL-UL: (BC) Ochsenhausen/Laupheim - Unfallverursacher flüchten - Unredlich verhielten sich zwei Autofahrer am Montag in Laupheim und Ochsenhausen.

Ulm (ots) - In der Rabenstraße in Laupheim streifte gegen 19.20 Uhr ein weißer Kleinwagen einen entgegenkommenden Audi. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Fahrer des weißen Kleinwagens verließ unerlaubt die Unfallstelle. In Ochsenhausen streifte ein unbekannter Fahrer einen Citroen. Das Auto parkte in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Die Polizei hat Ermittlungen gegen unbekannt eingeleitet und mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

