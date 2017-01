POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bekifft mit Telefon am Ohr / Ein Autofahrer in Heidenheim verhielt sich am Samstag gleich mehrfach gefährlich.

Ulm (ots) - Eine Streife der Polizei war kurz nach 23 Uhr in der Innenstadt unterwegs. In der Wilhelmstraße im Bereich der Heckentalkreuzung fiel ihnen ein VW-Fahrer auf. Der Mann telefonierte in verbotener Weise während der Fahrt. Die Polizisten hielten den VW an und kontrollierten den 25-Jährigen. Dabei hatten sie schnell den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Ein Drogentest bestätigte das. Im Krankenhaus musste der Fahrer Blut abgeben. Sein Auto musste er jetzt stehenlassen. Der Mann sieht einer Anzeige entgegen.

