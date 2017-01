POL-UL: (UL) Lonsee - Hoher Schaden blieb zurück / Nach einem Unfall am Wochenende in Lonsee ist der Verursacher geflüchtet.

Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Poststraße ein Audi beschädigt. Der parkte dort seit Samstagabend. Am Sonntagmittag war der Wagen nicht mehr in Ordnung. Jemand hatte mit seinem Auto den Audi gerammt. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Nicht aber der Verursacher. Den sucht jetzt die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880), die wegen der Unfallflucht ermittelt. Sie mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstraße und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

