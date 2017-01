POL-UL: (GP) Heiningen - Unverletzt nach Überschlag / Ein 25-Jähriger musste am Sonntag nach einem Unfall bei Heiningen seinen Führerschein abgeben.

Ulm (ots) - Der 25-Jährige fuhr gegen 6 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Heiningen. Kurz vor Ortseingang verlor er die Kontrolle über sein Toyota. Der Kleinwagen überschlägt sich neben der Fahrbahn. Er kommt auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Er alarmierte über Notruf die Polizei und gab an, er sei betrunken. Ein Alkoholtest bestätigte die Aussage. Der 25-Jährige musste Blut und Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Unfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu falschen Einschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung und beeinträchtigt Reaktion und Koordination. Damit alle sicher ankommen empfiehlt die Polizei Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

++++0170626

