POL-UL: (UL) Ulm - Um den Hausstand gebracht / In Söflingen waren am Wochenende Einbrecher in zwei Häusern.

Ulm (ots) - Sonntagabend entdeckten die Bewohner eines Hauses im Willi-Eckstein-Weg einen Einbruch. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr hatten Diebe eine Terrassentür aufgebrochen. In den Schränken im Haus fanden die Unbekannten den Schmuck der Familie. Den nahmen die Einbrecher mit, als sie flüchteten.

Bereits am frühen Sonntag hatten die Bewohner eines Hauses im Sterntalerweg einen Einbruch entdeckt. Seit Mittwoch waren sie weg, jetzt war ihr Hausstand weg: Diebe haben einen Fernseher, die Stereoanlage, einen Staubsauger, einen Kaffeeautomaten, eine Küchenmaschine und Töpfe gestohlen. Auch Werkmaschinen aus dem Keller nahmen die Unbekannten mit. In der Garage fanden die Diebe weitere Haushaltsgeräte. Auch die schnappten sie sich. Wie die Polizei feststellte, schafften die Einbrecher die Waren in den Garten hinter dem Haus. Dort hoben sie die Beute über einen Zaun. In der Nähe stand ein Auto auf dem Parkplatz einer Gartenanlage. Hier luden die Einbrecher die Sachen in einen Wagen. Mit dem flüchteten sie anschließend. Die Polizei geht aufgrund der Spuren davon aus, dass hier drei Täter am Werk waren.

In beiden Fällen ermittelt jetzt das Polizeirevier Ulm-West und sucht die Täter. Spezialisten sicherten die Spuren der Taten. Die Ermittler hoffen auch auf Hinweise von Zeugen. Sie fragen:

- Wer hat in den vergangenen Tagen im Sterntalerweg verdächtige Personen gesehen? - Wem fielen Sonntagabend im Willi-Eckstein-Weg Verdächtige auf? - Wer hat dort fremde Fahrzeuge beobachtet? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Ulmer Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

