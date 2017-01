POL-UL: (BC) Riedlingen - Bewohner finden Einbruchsspuren - In Riedlingen machte sich jemand an den Terrassentüren eines Mehrfamilienhauses zu schaffen.

Ulm (ots) - Bewohner hatten am Freitag an zwei Türen Beschädigungen festgestellt. Diese stammten von einem Hebelwerkzeug. Die Polizei sicherte die Spuren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten der oder die Täter am Donnerstagabend in das Haus in der Berliner Straße zu gelangen.

Das der Werkzeugeinsatz Beschädigungen an den Türen hinterließ, dürfte das kleinere Übel sein. Gelangen Einbrecher in ein Gebäude entsteht durch das Aufbrechen von Innentüren, Schränken und Schubladen oder auch durch mutwillige Zerstörung oftmals hoher materieller Schaden. Sind Ersatzbeschaffungen für entwendete Gegenstände oder Unterlagen erforderlich, fallen weitere Kosten und Aufwand an. Die Polizei rät zur Vorbeugung. Tipps gibt es im Internet unter www.k-einbruch.de.

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

++++0168147

