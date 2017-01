POL-UL: (UL) Ulm - Türen halten stand / Vorgesorgt hatten die Inhaber von zwei Geschäften in Ulm. Das bekamen Einbrecher am Wochenende zu spüren.

Ulm (ots) - Kurz vor 3 Uhr wollten Unbekannte in eine Firma in Lehr. An dem Gebäude in der Junginger Straße machten sie sich mit einem Schraubenzieher zu schaffen. Sie wollte die Tür aufhebeln. Doch die war zu stabil. Gleichzeitig ging die Alarmanlage los. Die Einbrecher ergriffen die Flucht.

In der Römerstraße hatten sich Einbrecher ein anderes Geschäft ausgesucht. Sie wollten erst eine Tür aufbrechen. Doch auch die war zu stabil. Eine zweite Tür gab schließlich nach. Im Laden scheiterten die Diebe am Tresor. In den Schränken fanden sie auch nichts zu stehlen. So blieben auch diese Diebe ohne Beute.

Die Polizei rät, Häuser und Geschäfte richtig zu sichern. Und keine Wertsachen oder Geld zurückzulassen. Wie man das richtig macht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Wer in Ulm wohnt, kann unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 einen Termin für eine kostenlose Beratung vereinbaren. Erste Tipps gibt es im Internet unter www.k-einbruch.de.

++++++++++ 0173511 0173976

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell