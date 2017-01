POL-UL: (BC) Warthausen - Fenster aufgebrochen - In der Schillerstraße in Warthausen brach jemand am Samstag in ein Einfamilienhaus ein.

Ulm (ots) - Der Einbrecher war in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 21 Uhr am Werk. Er hebelte mit einem Werkzeug ein Fenster aus den Angeln. Die Wohnräume wurden nach Geld und Schmuck durchsucht. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat am Samstag in dem Wohngebiet verdächtige Personen gesehen? Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Hinweise geben? Hinweise bitte an das Polizeirevier Biberach, Telefon 07351/447-0.

