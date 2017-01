POL-UL: (UL) Ulm - Vorsicht, Betrüger am Telefon! / Es waren keine Polizisten, die am Sonntag mehrere Ulmer angerufen haben. Das teilt die richtige Polizei jetzt mit.

Ulm (ots) - Am Sonntagabend meldeten sich 16 Ulmer bei ihrem Polizeipräsidium. Alle schilderten, dass sie zuvor einen Anruf erhalten hätten. Der Anrufer habe sich als Polizist ausgegeben. Am Telefon sei entweder die Telefonnummer 0731 110 oder 0731 1880 angezeigt worden. Der Anrufer habe sich für die Internetverbindung oder die Wertsachen im Haus interessiert. Als Grund habe er angegeben, eine Liste gefunden zu haben, auf denen die Angerufenen benannt sind. Doch waren die Ulmer clever genug, sich zu vergewissern. So fielen sie den Betrügern nicht zum Opfer. Denn die richtige Polizei gab schnell Tipps, wie man sich verhalten soll:

- Die Polizei fragt Sie am Telefon nicht nach Wertgegenständen, ohne dass Sie zuvor eine Anzeige erstattet haben. Geben Sie daher am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie nicht auf derartige Forderungen ein. - Die Polizei ruft Sie nicht unter der Notruf-Nummer 110 an. - Rufen Sie die 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen sie hierzu nicht die Rückruffunktion, da Sie ansonsten wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Personen, denen Sie vertrauen. - Notieren Sie sich (wenn vorhanden) die auf Ihrem Telefon angezeigte Nummer des Anrufers. - Prägen Sie sich möglichst Stimme und sprachliche Besonderheiten des Anrufers ein. - Erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle, falls Sie Opfer eines solchen Betruges geworden sind. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Und jetzt auch auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

++++++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell