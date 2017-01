POL-UL: (BC) Laupheim - Alkoholisierter Autofahrer - Anzeige an die Stadt Laupheim folgt

Ulm (ots) - Am Samstagabend wurde um 22.45 Uhr in Laupheim ein 19jähriger Seat-Lenker kontrolliert. Nachdem an der Kontrollstelle ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde, wurde der jungen Mann auf das Polizeirevier Laupheim gebracht. Hier erfolgte ein erneuter freiwilliger Atemalkoholtest mit einem gerichtsverwertbaren Gerät (Evidential). Da der Wert unter 1,1 Promille lag, erfolgt eine Anzeige wegen Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze an die Stadt Laupheim.

