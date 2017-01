POL-UL: (BC) Riedlingen - Einbruch in eine Maschinenhalle - Werkzeug und Diesel entwendet

Ulm (ots) - Unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum von Montag bis Samstagmorgen in eine Maschinenhalle im Gewann Wässerwiesen ein. Hierbei überwanden die Täter eine circa 2,5 Meter hohe Außenwand und gelangten durch eine Aussparung an der Mauer in die Halle. Aus dem Lager wurde außer Werkzeug und Arbeitsmaschinen noch mehrere Liter Diesel entwendet. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmung nimmt das Polizeirevier Riedlingen unter 073719380 entgegen.

