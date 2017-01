POL-UL: (BC) Kirchdorf - Besuch in einer Gaststätte endet in Polizeigewahrsam / Anzeige wegen Beamtenbeleidigung folgt

Ulm (ots) - Am Samstagabend besuchte ein 37jähriger Mann eine Gaststätte in Kirchdorf. Aufgrund seiner Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens gegenüber anderen Gästen wurde der Mann von dem Sicherheitspersonal aus dem Lokal verwiesen. Die verständigte Polizei führte eine Personalienerhebung durch und sprach gegenüber dem Betrunkenen einen Platzverweis aus. Einen Alkoholtest lehnte er ab. Kurze Zeit später kehrte der Mann in die Gaststätte zurück und geriet mit anderen Gästen in Streit. Die alarmierten Polizeibeamten forderten den streitsüchtigen Gast mehrmals auf die Lokalität zu verlassen. Nur mit körperlichem Zwang konnte er aus dem Gebäude verbracht werden. Nachdem der Betrunkene immer wieder versuchte in die Gaststätte zu gelangen, wurde der Gewahrsam ausgesprochen. In der Folge beleidigte der Mann permanent die Beamten. Selbst im Krankenhaus bei der Haftfähigkeitsüberprüfung musste der Aggressor fixiert werden. Neben den Kosten für den Gewahrsam, muss sich der Mann für die Beamtenbeleidigungen verantworten. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft erfolgt.

+++++++++++++++++++ (0169129);

Polizeiführer vom Dienst/Pick;

Telefon 0731 188 1111;

E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell