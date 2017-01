POL-UL: (UL) Ehingen - Auto prallt gegen Hausmauer - Der Fahrer war betrunken.

Ulm (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr prallte der VW eines 41-jährigen Mannes in der Munderkinger Straße in Untermarchtal gegen die Fassade eines Hauses. Als Grund ermittelte die Polizei einen alkoholbedingten Fahrfehler. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus behielt die Polizei den Führerschein des Autofahrers ein. Dieser darf jetzt bis zu einer richterlichen Entscheidung kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug mehr führen.

