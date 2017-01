POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrtsverletzung im Kreisverkehr - Die Vorfahrt des im Kreisverkehr fahrenden wurde missachtet.

Ulm (ots) - Am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Pkw Lenker die Landesstraße 1165 von Jungingen kommend in Richtung Kreisverkehr Ulm-Lehr. Er fuhr in den Kreisverkehr ein, obwohl bereits ein Kleinwagen im Kreisverkehr war. Den übersah er offensichtlich, sodass beide Fahrzeuge zusammen stießen. Um den Kreisverkehr nicht komplett zu blockieren, wurden beide Fahrzeuge auf den angrenzenden Parkplatz gefahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 Euro.

+++++++++++++++++++ (0168143)

Polizeiführer vom Dienst/Sie, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell