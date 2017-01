POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken und durchnässt - Der Mann musste zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen werden.

Ulm (ots) - Bereits am Samstagnachmittag gegen 15.35 Uhr musste die Ulmer Polizei einen 39-jährigen Mann zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam nehmen. Er hatte zu viel Alkohol getrunken und sich kaum noch auf seinen Beinen halten können. Zusätzlich war er völlig durchnässt. Vermutlich war er zuvor in der Nähe des Weinhofberges in das Wasser der "Kleinen Blau" gefallen. Da eine Bereitschaftsärztin den Zustand des Mannes so kritisch sah, dass eine Ausnüchterung bei der Polizei nicht ausreichend war, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kosten für diesen Einsatz werden dem Mann in Rechnung gestellt.

+++++++++++++++++++ (0167150)

