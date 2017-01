POL-UL: (UL) Balzheim - Vorfahrtsverletzung - Ein von rechts fahrender Pkw wurde übersehen.

Ulm (ots) - Am Samstag, 28.01.2017, gegen 12.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine 21-Jährige die Vorfahrt einer 35-jährigen Pkw Lenkerin missachtete. Die 21-Jährige fuhr mit ihrem Kastenwagen, einem Mercedes Benz Vito, die Sterngasse in Richtung Alpenstraße. An der Einmündung Wagnerstraße übersah die Fahrerin den VW, der von rechts kam. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Beamte des Polizeireviers Ulm-West übernahmen die Unfallaufnahme.

