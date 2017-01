POL-UL: (GP) Uhingen - Rollerfahrer schwer verletzt

Ulm (ots) - Um 10.30 Uhr kam ein 80-jähriger Rollerfahrer in der Schorndorfer Straße zu Fall. Er fuhr über die Brücke der Bahnlinie. An der Ampel zur Esslinger Straße bremste er und stürzte. Nach Zeugenaussagen rutsche das Vorderrad weg. Glätte konnte auf der Fahrbahn nicht festgestellt werden. Der Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in der Klinik medizinisch versorgt werden. Am Roller entsandt nur geringer Sachschaden. Ein Fremdschaden wurde nicht festgestellt.

