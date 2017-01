POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Konfetti mal anders

Ulm (ots) - Unbekannte machten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen besonderen "Scherz". Sie nahmen circa 120 Tagezeitungen und verteilten sie in der Umgebung. Die Zeitungen waren für die Austräger in einer Bushaltestelle in der Neuffenstraße deponiert worden. Die Leser werden am Sonntag vergeblich auf ihre Frühstückslektüre warten, da Schnee und Matsch die Zeitungen unbrauchbar gemacht hatten. Am Montag wird die Stadtreinigung die Reste entsorgen müssen. Das Polizeirevier Giengen (07322/96530) führt die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen zu dem Vorfall.

0165383

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

