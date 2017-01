POL-UL: (GP) Eislingen - Betrunken unterwegs

Ulm (ots) - Am Sonntag fiel einer Streife gegen 02.10 Uhr ein Autofahrer auf. Dieser fuhr auf der Ulmer Straße ortsauswärts und ignorierte eine Sperrfläche. Außerdem war der PKW extrem langsam unterwegs. Am Kreisverkehr Osttangente blinkte der Fahrer links, bevor er in den Kreis einfuhr. Haltezeichen des folgenden Streifenwagens wurden ignoriert. Der PKW fuhr langsam, aber beständig seines Weges und konnte in der Beltstraße unter Zuhilfenahme des Martinshorns angehalten werden. Beim 37-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Er war nicht mehr in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Nach der Blutentnahme wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der Staatsanwalt ordnete die Erhebung einer Sicherheitsleistung an, da der Fahrer bereits polizeilich zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde.

