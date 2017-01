POL-UL: (HDH) Heidenheim - Streitigkeiten vor einer Gaststätte

Ulm (ots) - Am Sonntag, gegen 01.30 Uhr, musste ein großes Polizeiaufgebot Streitigkeit einer größeren Personengruppe vor einer Gaststätte in der Friedrichstraße schlichten. Vor der Gaststätte befanden sich ca. 50 Personen. Die Menschenmenge hatte sich in zwei Lager geteilt und es kam immer wieder zu kurzen Handgreiflichkeiten und Schubsereien. Die Hintergründe für den Konflikt konnten nicht ermittelt werden. Den dreizehn Streifen der Polizeipräsidien Aalen und Ulm gelang es die beiden Parteien zu trennen und so die Situation zu beruhigen. Dabei wurde ein verletzter Mann festgestellt, welchem ein Zahn ausgeschlagen worden war. Der Mann verweigert jegliche medizinische Versorgung. Gegen 03.30 Uhr war die Normalität wieder hergestellt. Es kam zu keinerlei Übergriffen auf die Beamten.

