POL-UL: (UL) Dornstadt - Ausgewichen und im Straßengraben gelandet / Polizei fahndet nach flüchtigem Autofahrer

Ulm (ots) - Am Samstag , gegen 08.40 Uhr, ereignete sich auf der B 10, zwischen Tomerdinger Kreuzung und der Anschlussstelle Dornstadt ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 28-jähriger BMW-Lenker befuhr die Bundesstraße in Richtung Geislingen. Ihm kam ein heller Skoda auf der falschen Fahrbahn entgegen. Der BMW-Fahrer wich nach rechts aus und fuhr in Schräglage zunächst die Böschung entlang. Schließlich kam der PKW in einem Acker zum Stehen. Der Fahrer konnte nicht mehr von allein aussteigen. Der Skoda fuhr in Richtung Ulm ohne anzuhalten weiter. Der PKW hat eine helle Farbe und Neu-Ulmer Zulassung. Der BMW-Lenker musste zur medizinischen Versorgung in einer Klinik aufgenommen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 2100 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen (07335-96260) führt die Unfallermittlungen und sucht Zeugen zu dem Unfall.

