POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Wer hatte Grün? - Die Polizei sucht Zeugen / Auf die Hilfe von Zeugen ist die Polizei angewiesen, um einen Unfallhergang zu klären.

Ulm (ots) - Ein 45-Jähriger bog mit seinem Pkw Dacia am Freitagabend gegen 21.00 Uhr von der Daimlerstraße kommend nach links auf die B19 in Richtung Giengen ab. Dabei stieß er mit dem Mercedes eins 71-Jährigen zusammen, der auf der Bundesstraße auch in Richtung Giengen unterwegs war. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme gaben beide Beteiligten an, dass die Ampelanlage für sie Grünlicht zeigte. Da vor Ort nicht zu klären war, welcher Autofahrer tatsächlich bei Grün in die Kreuzung einfuhr, sucht das Polizeirevier Giengen Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 07322/96530.

+++++++++++++++0164042 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell