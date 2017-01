POL-UL: (GP) Donzdorf - Unfallflüchtiger versteckt sich vergeblich / Im Keller einer Hütte versteckte sich ein flüchtiger Autofahrer. Die Polizei fand ihn trotzdem. Nun ist er seinen Führerschein los.

Ulm (ots) - Ein 30-Jähriger beschädigte am Freitagabend gegen 22.30 Uhr beim Rangieren einen geparkten Pkw. Ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1.000 Euro zu kümmern entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle. Zeugen beobachteten den Vorfall. Sie merkten sich das Kennzeichen des Unfallverursachers und verständigten die Polizei. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung stellte eine Streife des Polizeireviers Geislingen den Pkw wenig später im Bereich einer Hütte fest. Der Fahrer wollte gerade die Hütte verlassen, als er die Beamten erkannte. Er ging zurück und versteckte sich in dem Gebäude. Das nützte ihm wenig, denn die Beamten entdeckten ihn wenig später im Keller. Sie nahmen ihn vorläufig fest und ordneten eine Blutprobe an, nachdem der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

