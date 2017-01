POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall / Drei Autos wurden demoliert, weil ein betrunkener Pkw-Lenker mit dem Gegenverkehr kollidierte.

Ulm (ots) - Ca. 30.000 Euro Sachschaden entstanden, als ein 53 Jahre alter Pkw-Lenker am Freitagabend gegen 18.45 Uhr einen Verkehrsunfall verursachte. Der Autofahrer befuhr den Kuhbergring in Richtung Söflingen, als er auf Höhe des Wohngebiets Lindenhöhe vermutlich auf Grund alkoholischer Beeinflussung zu weit nach links geriet. Dabei stieß er seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 28-Jährigen zusammen. Ein 31 Jahre alter Pkw-Lenker war unmittelbar hinter dem Auto des 28-Jährigen ebenfalls in Richtung Donautal unterwegs. Er versuchte noch den verunfallten Pkw auszuweichen, was ihm aber nicht gelang. Er stieß deshalb frontal mit dem Pkw des Unfallverursachers zusammen. In den Fahrzeugen der geschädigten Pkw wurden jeweils die Beifahrerinnen leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung im Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 53 Jahre alte Unfallverursacher offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten deshalb eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.

