POL-UL: (BC) Eberhardzell - 4 Verletzte nach einem Verkehrsunfall / Verursacherin missachtet Vorrang

Ulm (ots) - Vier Verletzte hatte die Missachtung des Vorrangs durch eine 22-jährige Autofahrerin zur Folge. Diese war am Freitag um 12.00 Uhr ungebremst von der Hauptstraße in die Friedhofstraße gefahren. Hierbei kollidierte sie mit dem bevorrechtigten Fahrzeug eines 44-Jährigen. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Die Verletzten kamen mit leichten Blessuren davon. Die Unfallverursacherin erhält nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

++++++++++++++++++++++++ 0161686

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell