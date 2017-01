POL-UL: (BC) Ummendorf - 29-Jähriger rutscht in Gartenzaun / Fahrzeuglenker wird schwer verletzt

Ulm (ots) - Am Feitagmorgen verursachte gegen 08.15 Uhr ein 29-jähriger Pkw-Lenker in der Häuserner Straße einen Verkehrsunfall. Auf Grund Eisglätte kam er von der Fahrbahn ab und rutschte in zwei angrenzende Gartenzäune. Danach überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Biberach fest, dass die Vorderreifen des Pkws abgefahren waren. Außerdem hatte der 29-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Der Fahrer kam schwer verletzt in die Klinik. Der Schaden beläuft sich auf 3.000 EUR. Der Fahrzeuglenker sieht nun einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen.

