POL-UL: (BC) Biberach - Polizei ermittelt rabiaten Ladendieb - Ein Mann hatte kürzlich in Biberach mehrere hochwertige Sonnenbrillen gestohlen. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen überführt.

Der Mann hatte in einem Optikergeschäft fünf Sonnenbrillen in seiner mitgeführten Plastiktüte verschwinden lassen. Kurz nachdem er das Geschäft verlassen hatte, bemerkten die Mitarbeiter den Diebstahl. Einer rannte dem Mann hinterher und holte ihn in der Gymnasiumstraße ein. Dort riss sich der Dieb jedoch gewaltsam los und flüchtete samt Beute. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen jetzt ermitteln. Es handelt sich um einen 23-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit. Er wird wegen räuberischem Diebstahl angezeigt. Die gestohlenen Brillen konnten bislang nicht aufgefunden werden.

