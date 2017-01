POL-UL: (HDH) Steinheim - Unfall nach Blitzeis / Plötzliche Glätte bei Steinheim wurde einem 21-Jährigen am Donnerstagabend zum Verhängnis.

Ulm (ots) - Der Mann fuhr gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße von Heidenheim nach Söhnstetten. In einer Kurve war die Straße glatt. Dafür war der Volkswagen zu schnell. Er kam von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der 21-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Der Schaden am Verkehrszeichen wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei: Achten Sie in der kalten Jahreszeit insbesondere bei feuchter und nasser Fahrbahn auf Glatteis. Fahren sie entsprechend langsam und vorsichtig. Generell gilt: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht. Weitere Hinweise erhalten Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++++++++0157892

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell