POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto prallt gegen Bus / Zwei Personen wurden am Donnerstag in Heidenheim bei einem Unfall leicht verletzt.

Ulm (ots) - Eine 64-Jährige fuhr gegen 16 Uhr auf der Karlstraße. Als sie nach links in die Marienstraße einbog, kam es zum Unfall. Die Frau hatte einen Bus in der Marienstraße übersehen. Durch die Wucht des Zusammenpralls drehte sich der Nissan der 64-Jährigen. Die Frau und ihr 70-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der 59-Jährige Busfahrer und seine drei Fahrgäste verletzten sich nicht. An dem Nissan entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Der Schaden an dem Bus wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

++++++++++0155857

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell