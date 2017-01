POL-UL: (GP) Eschenbach - Hund beißt Kind beim Schlittenfahren / Am Mittwoch verletzte ein Hund einen Siebenjährigen in Eschenbach leicht am Arm.

Ulm (ots) - Gegen 17:15 Uhr fuhr ein Kind mit seinen Freunden an einem Hang in der Kirchstraße Schlitten. Als der Siebenjährige den Hügel hinunterfuhr, rannte ein Hund auf ihn zu. Der Hund war zwar angeleint, kam aber trotzdem bis zu dem Kind. Er biss den Siebenjährigen in den Arm. Die Besitzerin des Hundes bemerkte den Vorfall wohl nicht. Sie spazierte in Richtung Eschenbach weiter. Das Kind wurde leicht verletzt. Nun will die Polizei wissen:

- Wer hat den Vorfall in der Kirchstraße an dem Hang beobachtet? - Wer kann Informationen zu der Frau mit der orangefarbenen Hundeleine geben oder weiß, um wen es sich dabei handelt?

Hinweise bitte an die Polizei in Heiningen unter der Telefonnummer 07161/504500.

Tipp an alle Halter eines Hundes: Geben Sie acht, dass ihr Vierbeiner gerade in der Nähe von mehreren Menschen oder spielenden Kindern an der Leine ist. Denn Tiere sind unberechenbar.

