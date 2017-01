POL-UL: (UL) Ulm - Frau verletzt zurückgelassen / Ein Autofahrer hat am Montag in Ulm eine Fußgängerin verletzt. Dann fuhr er weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ulm (ots) - Die 18-Jährige meldete sich am Donnerstag bei der Polizei. Dort schilderte sie, dass sie am Montag kurz nach 13 Uhr über den Hans-und-Sophie-Scholl-Platz ging. Als sie die Neue Straße überquerte, fuhr ein roter VW Polo vorbei. Der streifte die Fußgängerin. Sie erlitt an Arm und Bein leichte Verletzungen. Der Fahrer bremste kurz ab, fuhr dann aber in Richtung Bahnhof weiter. Zeugen hätten, sie die 18-Jährige, ihr gegenüber bemerkt, dass der VW wohl deutlich schneller war, als an dieser Stelle erlaubt.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte sucht jetzt den VW-Fahrer, aber auch die Zeugen. Die Ermittler bitten die Zeugen des Unfalls am Montag in der Neuen Straße sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

++++++++++ 0153198

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

