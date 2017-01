POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Zuviel Hitze im Ofen / Feuerwehrleute löschten am Donnerstag einen Brand in Schemmerhofen.

Ulm (ots) - Gegen 16.30 Uhr brach das Feuer in einem Haus in der Bergstraße aus. Der Bewohner rief die Feuerwehr. Die Rettungskräfte aus Biberach, Schemmerhofen, Alberweiler, und Aßmannshardt kamen und löschten den Brand. Glücklicherweise blieben die Hausbesitzer unverletzt. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro. Die Polizei weiß, dass der Brandherd im Ofen im Wohnzimmer liegt. Um die genaue Brandursache herauszufinden, hat die Polizei jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

