POL-UL: (UL) Ulm - Dieb gibt acht / Ihren Geldbeutel hat am Donnerstag eine Frau in Ulm aus den Augen gelassen. Das kam einem Dieb gerade recht.

Ulm (ots) - Die Frau war gegen 12 Uhr beim Essen in der Blaubeurer Straße. Nachdem sie in dem Selbstbedienungs-Restaurant ihre Mahlzeit bezahlt hatte stellte sie das Tablett ab. Nur kurz ließ sie es aus den Augen. Samt dem Geldbeutel. Ein Dieb schnappte ihn sich. Als die 35-Jährige das bemerkte, war er schon weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Diebstahls. Sie mahnt, Wertsachen nie aus den Augen zu lassen. Tragen Sie ihren Geldbeutel immer in den Innentaschen der Kleidung. Legen Sie ihn nicht irgendwo ab. Diebe erkennen jede Gelegenheit und nutzen sie.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.de.

