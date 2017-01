POL-UL: (HDH) Heidenheim - Staatsanwaltschaft Ellwangen und Polizei teilen mit: Einbrecher und Drogenhändler in Haft / Am Mittwoch nahm die Polizei einen 34-Jährigen in Heidenheim fest.

Ulm (ots) - Bereits im Juli vergangenen Jahres brach ein damals Unbekannter in ein Geschäft in der Clichystraße ein (wir berichteten: http://ots.de/33729f). Im Laufe der Ermittlungen führte die Beamten der Verdacht auf den 34-Jährigen. Im Januar beantragte die Staatsanwaltschaft Ellwangen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes. Dort fanden sie mutmaßliches Diebesgut und größere Mengen Rauschgift. Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der 34-Jährige auch für den Einbruch Ende Januar in der Ploucquetstraße verantwortlich ist (wir berichteten: http://ots.de/36047c). Zudem soll er Rauschgift nach Deutschland geschmuggelt und dort verkauft haben. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmte die Polizei insgesamt über 1,7 Kilogramm Amphetamin und zwölf Gramm Heroin, das in Portionen zum Verkauf vorbereitet war. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler auch eine Armbrust mit Stahlkugeln. Zudem beschlagnahmten sie das mutmaßliche Diebesgut. Das stammt nach bisheriger Einschätzung der Ermittler aus den beiden Einbrüchen. Ob der Mann für weitere Taten verdächtig ist, müssen jetzt die Ermittlungen ergeben. Der 34-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen dem Haftrichter am Amtsgericht Heidenheim vorgeführt. Der erließ noch am Nachmittag Haftbefehl. Der 34-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

