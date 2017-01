POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall mit fünf Fahrzeugen / Zwei Personen zogen sich am Mittwoch bei einem Unfall in Heidenheim Verletzungen zu.

Ulm (ots) - Gegen 16:45 Uhr staute sich der Verkehr auf der Carl-Schwenk-Straße. Das Stauende befand sich kurz vor der Kreuzung zur Hainenbachstraße. Dort stand ein 34-Jähriger mit seinem Mini. Vor ihm standen ein 29-Jähriger mit einem Audi und ein 40-Jähriger mit einem Lastwagen. Eine 47-Jährige fuhr ebenfalls in Richtung Heidenheim. Sie erkannte das Stauende nicht. Sie krachte mit ihrem BMW ungebremst in den Mini. Durch die Wucht schob es diesen auf den Audi. Erst der Lastwagen stoppte die Wucht. Durch den Zusammenstoß flogen Teile der Autos durch die Luft. Diese trafen den Ford eines 23-Jährigen. Der fuhr Richtung Giengen. Bei dem Unfall wurde die 47-Jährige und 34-Jährige leicht verletzt. Beide untersuchte der Rettungsdienst. An den fünf Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 20.000 Euro. Den Mini und den Audi holte ein Abschleppdienst. Die Polizei Heidenheim sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. Sie ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 47-Jährige.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln im Straßenverkehr mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht. Verkehrsteilnehmer müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de und in Broschüren bei jeder Polizeidienststelle im Land.

