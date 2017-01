POL-UL: (UL) Staig - Fenster als Zugang genutzt / In Staig war am Mittwoch ein Einbrecher auf Tour.

Ulm (ots) - Der Unbekannte suchte sich im Lauf des Tages ein Haus im Schilfweg aus. Dort hebelte er ein Fenster auf. Auf diese Weise gelangte der Dieb ins Gebäude. Er suchte nach den Wertsachen der Bewohner. Der Einbrecher fand deren Geld und Schmuck. Das packte er ein flüchtete. Jetzt sucht ihn die Polizei. Die sicherte dazu die Spuren und bittet auch um Hinweise. Sie fragt:

- Wer hat am Mittwoch im Schilfweg in Staig verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Ulm-Wiblingen unter der Telefon-Nr. 0731/401750.

Tipp der Polizei: Einbrecher bleiben gerne im Verborgenen. Gerade jetzt kommt ihnen zugute, dass es früher dunkel wird. Deshalb ist Licht ein gutes Mittel, Einbrecher abzuschrecken. Das setzt gute Sicht von außen auf das Grundstück voraus. Was alles genau zu beachten ist, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen im Illertal bis in den Kreis Biberach ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++++ 0149673

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell