POL-UL: (GP) Eislingen - Falsch gespurt/ Zwei Fahrzeuge stießen am Mittwoch in Eislingen zusammen.

Ulm (ots) - Eine Mercedesfahrerin war gegen 7.30 Uhr in der Göppinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Sie fuhr auf der rechten Spur. An der Kreuzung zur Weingartenstraße bremste das Auto vor ihr. Die 34-Jährige fuhr deshalb auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah sie einen Ford. Die Autos stießen zusammen. Die Mercedesfahrerin sowie die 22-jährige Lenkerin des Ford blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Abschleppunternehmen bargen sie.

++++0144624

