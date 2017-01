POL-UL: (BC) Biberach - Dieb kommt durchs Kellerfenster - Einbrecher waren am Mittwoch in Ringschnait am Werk.

Ulm (ots) - Die Unbekannten schlichen sich im Laufe des Tages in den Garten eines Wohnhauses im Sachsenring. Durch das Aufbrechen eines Kellerfensters gelangten sie in das Gebäude. Dort suchten sie gezielt nach Schmuck. Die Spurenauswertung der Polizei ergab, dass der Einbruch von mindestens zwei Personen verübt worden ist. Die Polizei mahnt in Zusammenhang mit aktuellen Einbrüchen zur Wachsamkeit. Aufmerksamkeit kann Einbrüchen vorbeugen und Täter abschrecken. Einbrecher sind oft nicht alleine unterwegs. Sie stehen Schmiere, haben nicht selten Fahrzeuge in der Nähe bereit stehen und Sie achten auf Hinweise, die die Abwesenheit der Bewohner signalisieren. Zum Beispiel auf fehlendes Licht in Wohnräumen, leere Garagen, volle Briefkästen. Bitte verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110, wenn Sie fremde Personen auf einem Grundstück sehen oder andere verdächtige Beobachtungen machen.

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

++++150512

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell