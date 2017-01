POL-UL: (UL) Ulm - Unfall verursacht und geflüchtet / Am Dienstag beschädigte ein Unbekannter ein geparktes Auto in Ulm.

Ulm (ots) - Das Auto war am Dienstag auf dem Parkplatz in der Schwambergerstraße abgestellt. Dort muss zwischen 15.25 Uhr und 15.40 Uhr ein dunkles Auto gegen den Volkswagen gefahren sein. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro. Der Unfallfahrer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Ulm (Tel. 0731/1880) ermittelt und sucht den Flüchtigen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstraße und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

