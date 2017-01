POL-UL: (UL) Dornstadt - Tank aufgebrochen / Auf Diesel hatte es jemand in der Nacht zum Dienstag auf einem Parkplatz an der A8 abgesehen.

Ulm (ots) - Die Sattelzugmaschine stand in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 06.15 Uhr auf einem Parkplatz an der A8 bei Scharenstetten. Der Dieb brach das Tankschloss des Lastwagens auf. Er stahl Diesel im Wert von etwa 500 Euro. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen im Täle (Tel.: 07335/96260) ermittelt in diesem Fall.

++++++++++0141758

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell