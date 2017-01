POL-UL: (GP) Gruibingen, Uhingen - Polizei kontrolliert Straßenverkehr / Die Polizei erwischte am Dienstag bei Kontrollen in Gruibingen und Uhingen mehrere Verkehrssünder.

Ulm (ots) - In Gruibingen kontrollierten die Polizisten auf der A8 die Geschwindigkeit. In diesem Bereich gilt Tempo 100. In der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr beanstandete die Polizei 538 Autos. 153 davon müssen mit einer Anzeige rechnen: Elf gar mit einem Fahrverbot. Ein Auto brachte es auf eine Geschwindigkeit von fast 170 km/h.

Zur selben Zeit überprüften die Polizisten auch Lastwagen und Busse. Zwischen Aichelberg und Gruibingen zogen die Polizei zwölf Fahrzeuge aus dem Verkehr. Sieben Lastwagen überholten trotz Verbots. Die Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von fast 100 Euro. Ein Lastwagenfahrer hatte seine Ruhezeiten nicht eingehalten. Seine Fahrt beendeten die Polizisten vorzeitig. Er musste eine Sicherheitsleistung bezahlen. In einem Fall hatte der Fahrer Gefahrgut geladen. Aber nicht richtig gesichert. Sie Polizei sorgte für die nachträgliche Sicherung. Auch dieser Fahrer musste auch eine Sicherheit leisten.

In Uhingen stoppte die Polizei kurz vor 16 Uhr ein Auto. Der 20-jährige Fahrer hatte keinen Führerschein. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Polizisten fest: Das war noch nicht alles. Im Auto lag ein Schlagring. Der gilt laut Waffengesetz als verbotener Gegenstand, weil er so gefährlich ist. Zudem fanden die Beamten kleinere Mengen Rauschgift im Auto. Ein Schnelltest zeigte: Auch der 20-Jährige hatte Drogen genommen. Er musste Blut abgeben. Zudem nahmen die Polizisten ihm den Autoschlüssel ab. Der Fahrer erwarten nun eine Strafanzeige.

Hinweis der Polizei: Die Polizei führt regelmäßig Verkehrskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen.

